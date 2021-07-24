تعرف على موقف بي إن سبورتس المفتوحة من نقل مباراة مصر والأرجنتين في أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

لم تتدرج مجموعة "قناة بي إن سبورتس" نقل مباراة مصر والأرجنتين التي من المقرر أن تقام الساعة التاسعة والنصف من صباح غد الأحد ضمن جدول البث الخاص بالقناة المفتوحة .

وكانت مباراة مصر في افتتاح مبارياته بأولمبياد طوكيو التي أقيمت الخميس وانتهت بالتعادل السلبي قد نقلت عبر القناة المفتوحة.

وأدرجت مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية مباراة مصر والأرجنتين ضمن جدول بثها ولكن عبر قناة بي إن سبورتس beIN 4K HDR .

ولم تعلن حتى الأن قناة بي إن سبورتس نقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس إكسترا" المفتوحة والتي تنقل بعض فعاليات الأولمبياد عبر قناتي 1 و2 حيث لم تدرج القناتين بعد في جدول البث على الموقع الرسمي لبي إن سبورتس .

وتجاهلت قنوات "بي ان سبورتس" منذ بداية الأولمبياد إ ذاعة مباريات لاعبو مصر في الألعاب الفردية عبر قنواتها المختلفة ورغم خوض أكثر من مرشح لميدالية المنافسات التمهيدية.

وأذاعة " بي إن سبورتس" مباراتي مصر وإسبانيا في كرة القدم عبر القناة المفتوحة ومصر والبرتغال في كرة اليد عبر قناة بي إن إكسترا 2