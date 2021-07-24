يد مصر تضىء يوما مليئا بالخسائر وتقهر البرتغال في أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

انتزع رجال منتخب كرة اليد بالبعثة المصرية في طوكيو من يوم مليء بالخسائر في الألعاب المختلفة- فوزا مستحقا وكبيرا على المنتخب البرتغالي بنتيجة 37-31 في افتتاح مبارياته بالأولمبياد.

وودع جميع اللاعبين الذين خاضوا منافسات اليوم السبت المسابقات الذين شاركوا فيها وعددها 14 وعلى رأسهم السباحة فريدة عثمان ونجمة التنس ميار شريف .

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 15-15 قبل أن ينتفض الفراعنة في الشوط الثاني بفضل تألق الحارس البديل محمد عصام الطيار والثنائي علي زين وأحمد هشام.

وجاء ظهور الطيار مؤثراً في النصف الثاني من الشوط الثاني حيث زاد عن مرماه في الوقت الذي كان تسير فيها المباراة هدف لهدف لتنتهي بفارق 6 أهداف.

وكان منتخب السويد قد فاز بصعوبة على منتخب البحرين أولى مباريات مجموعة مصر بنتيجة 31-32 لتتصدر الدولة الإسكندفاية المجموعة مؤقتاً قبل إزاحتها من الفراعنة بفارق الأهداف.