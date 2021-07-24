مشاهدة مباراة ميلان ومودينا في بث مباشر اليوم

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة ميلان ومودينا الودية في استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2021/2022، ضمن مباريات اليوم السبت 24-7-2021.

تقام مباراة ميلان ومودينا على ملعب ميلانيلو بميلانو، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة ميلان ومودينا بشكلٍ حصري على قناة ميلان، المتواجدة على القمر الصناعي هوتبيرد 1-6 على تردد 11355، بمعدل ترميز 29900، واستقطاب عمودي.

خاض ميلان أولى مبارياته التحضيرية لموسم 2021/2022، بمواجهة نادي الدوري الايطالي الدرجة الثالثة “برو سيستو”، يوم 17 يوليو، وتمكن من تحقيق الفوز بسداسية نظيفة.

تقدم رجال ستيفانو بيولي بثلاثة أهداف في الشوط الأول عن طريق، إسماعيل بن ناصر (19)، رافائيل لياو (22)، وصامويل كاستييخو (38)، ثم سجلوا ثلاثة أهداف أخرى في الشوط الثاني، بفضل فرانشيسكو سيرا بالخطأ في مرماه (75)، وميلوس كيركيز هدفين (89، 90).

وحقق بيولي أقصى استفادة من هذه المباراة التحضيرية من خلال مشاركة فريقين مختلفين تمامًا في كل شوط، ومن المتوقع تكرار ذلك الأمر في مواجهة مودينا اليوم.

وسيدخل ميلان المرحلة الجادة في تحضيرات الموسم الجديد 2021/2022، بمواجهة فريق نيس الفرنسي يوم السبت 31 يوليو، ثم فالنسيا الإسباني يوم 4 أغسطس، وريال مدريد الإسباني يوم 8 أغسطس، ويختتم تجاربه بلقاء باناثينايكوس اليوناني يوم 14 أغسطس.

وسيعود ميلان إلى المواجهات الرسمية يوم السبت 23 أغسطس، بمواجهة سامبدوريا على ملعب لويجي فيراريس (ماراتسي)، ضمن الجولة الأولى من الدوري الايطالي.