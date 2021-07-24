مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وكوينز بارك رينجرز في بث مباشر اليوم

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وكوينز بارك رينجرز الودية في استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2021/2022، ضمن مباريات اليوم السبت 24-7-2021.

تقام مباراة مانشستر يونايتد وكوينز بارك رينجرز على ملعب لوفتس رود بمدينة لندن، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وكوينز بارك رينجرز بشكلٍ حصري على قناة مانشستر يونايتد، المفتوحة على القمر الصناعي يوتلسات W1 على تردد 11483، بمعدل ترميز 4000، واستقطاب عمودي.

تعد مواجهة مانشستر يونايتد لفريق التشامبيونشيب “كوينز بارك رينجرز” اليوم، هي الثانية له ضمن تحضيرات الموسم الجديد 2021/2022، حيث لعب مباراته الأولى أمام ديربي كاونتي يوم 18 يوليو.

وتمكن مانشستر يونايتد من تحقيق الفوز على ديربي كاونتي بهدفين مقابل هدف واحد، وسجل له الهولندي تاهيث تشونج الهدف الأول في الدقيقة (17)، وأضاف الأوروجوياني فاكوندو بيليستري الهدف الثاني عند الدقيقة (59).

وينتظر مانشستر يونايتد 3 مباريات ودية خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيواجه الصاعد حديثًا للبريميرليج “برينتفورد”، يوم الأربعاء 28 يوليو، وفريق التشامبيونشيب “بريستون نورث ايند”، يوم السبت 31 يوليو، قبل أن يختتم استعداداته بمواجهة إيفرتون يوم 7 أغسطس المقبل.

ويعود مانشستر يونايتد إلى المواجهات الرسمية يوم السبت 14 أغسطس، بمواجهة ليدز يونايتد على ملعب أولد ترافورد في ديربي بينينز ضمن الجولة الأولى من الدوري الانجليزي الممتاز.