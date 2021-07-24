مشاهدة مباراة يوفنتوس وتشيزينا في بث مباشر اليوم

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس وتشيزينا ضمن مباريات اليوم السبت 24 يوليو 2021، في إطار استعدادات السيدة العجوز للموسم الكروي الجديد 2021-22.

تنطلق مباراة يوفنتوس وتشيزينا الودية في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينتش، وتنقل على القناة الرسمية لنادي يوفنتوس على يوتيوب.

يخوض يوفنتوس مباراته الودية الاولى تحت قيادة مدربه الجديد “ماسيميليانو أليجري” استعداداً للموسم الجديد والذي سينطلق يوم 21 أغسطس بمنافسات الدوري الايطالي.

وسيفتتح يوفنتوس منافسات الدوري الايطالي 2021-22 خارج ملعبه بمواجهة أودينيزي والمقرر لها يوم 22 أغسطس المقبل، قبل ان يستقبل الصاعد حديثاً للدوري الايطالي “سيري آ” فريق إمبولي يوم 28 أغسطس.

وسيفتقد يوفنتوس في مباراة اليوم أمام تشيزينا عدد من لاعبيه الاساسيين من ضمنهم آرثر الذي تعرض لأصابة في الساق، وماركو دا جراكا وباولو ديبالا لإراحتهم نظراً لتعرضهم لاصابات خفيفة أثناء التدريبات.

ويغيب كذلك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف السيدة العجوز لأنشغاله بقضاء إجازة صيفية مع عائلته على ان ينضم للفريق يوم غد الاحد لإجراء الفحوصات الطبية يوم الاثنين.

ويخوض يوفنتوس مباراة ودية آخري أمام فريق مونزا الذي يلعب في الدوري الايطالي بالدرجة الثانية يوم 31 يوليو 2021 على ملعب تروفيو برلسكوني.

ومن المقرر ان يرحل نادي يوفنتوس الى اسبانيا من أجل المشاركة في كأس جوان جامبر ضد برشلونة يوم 8 أغسطس على ملعب كامب نو في اختبار حقيقي للفريقين قبل بداية الموسم الجديد.

كان يوفنتوس قد أنهى مسابقة الدوري الايطالي الموسم الماضي في المركز الرابع برصيد 78 نقطة بفارق 13 نقطة عن البطل الانتر، واستطاع البيانكونيري ان يحسم لقب كأس إطاليا على حساب اتالانتا، بينما ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور ثمن النهائي على يد بورتو البرتغالي.

جدير بالذكر ان آخر مواجهة جمعت بين يوفنتوس وتشيزينا الذي يلعب حالياً في دوري الدرجة الثالثة الايطالي، كانت يوم 15-2-2015 في السيريا آ وانتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 2-2 على ستاد دينو مانوتزي.