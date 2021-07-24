جدول ترتيب مجموعة منتخب مصر لكرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020..مصر في الصدارة والبحرين تتذيل!

تعرف على جدول ترتيب مجموعة منتخب مصر لكرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020، بعد الفوز على منتخب البرتغال اليوم السبت 24 يوليو 2021 والتي أقيمت على ملعب يويوغي ناسيونال ستاديوم الذي يحتضن جميع مباريات دور مجموعات اللعبة.

واصل منتخب مصر لكرة اليد التألق، وحقق فوزًا مقنعًا في افتتاح مبارياته بأولمبياد طوكيو 2020 بهزيمة البرتغال بفارق 6 أهداف (37-31)، ليتابع الفريق مسيرته الرائعة منذ كأس العالم الذي استضافته القاهرة مطلع هذا العام.

وشهد اللقاء تألق حارس مرمي المنتخب المصري “محمد الطيار” الذي أنقذ مرماه من 6 أهداف، كما تألق الثنائي علي زين لاعب برشلونة الاسباني وأحمد هشام “دودو” لاعب ليل الفرنسي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 15 مقابل 15، وسجل هدف تعادل مصر في الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط اللاعب «يحيى الدرع» بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة بعد حصوله على رمية حرة مباشرة، لتذهب كرته على أقصى يسار الحارس.

وخلال الشوط الثاني ذاد الحارس محمد الطيار عن مرماه بالتصدي لعدد من الأهداف المحققة، وتسلل الاحباط بعدها إلى لاعبي منتخب البرتغال ليبدأوا في ارتكاب الأخطاء التي كلفتهم أكثر من إيقاف، وهو ما استغله المنتخب المصري ليوسع فارق الأهداف وينهي اللقاء بفوزه ب37 مقابل 31 ويعتلي صدارة المجموعة بفارق 5 أهداف على حساب السويد الثانية التي هزمت البحرين بأعجوبة في وقت سابق من مباريات اليوم.

ولا تزال هناك مباراة واحدة متبقية في المجموعة الثانية بين بطلة العالم الدنمارك وأصحاب الضيافة اليابان، ستحدد نتيجتها هوية الفريق المتصدر للمجموعة قبل الجولة القامدة.

ويلتقي منتخب مصر في الجولة الثانية من منافسات كرة اليد، يوم الاثنين الموافق 26 يوليو ضد بطل العالم منتخب الدنمارك، والبحرين ضد البرتغال.

ويوم الاربعاء 28 يوليو ستلاقي مصر أصحاب الضيافة اليابان، بينما ستواجه البحرين المنتخب الدنماركي، ثم ستلعب مصر ضد السويد، والبحرين ضد اليابان يوم الجمعة 30 يوليو.

وستشهد الجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات مواجهة عربية عربية بين منتخب مصر ومنتخب البحرين فجر يوم الأحد الموافق الأول من أغسطس المقبل.

جدول ترتيب مجموعة منتخب مصر لكرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020

1- مصر: 2 نقاط – له 37 – عليه 31 – الفرق 6

2- السويد: 2 نقاط – له 32 – عليه 31 – الفرق 1.

3- الدنمارك: 0 نقاط – له 0 – عليه 0 – الفرق 0

4- اليابان: 0 نقاط – له 0 – عليه 0 – الفرق 0

5- البرتغال: 0 نقاط – له 30 – عليه 37 – الفرق -6

6- البحرين: 0 نقاط – له 31 – عليه 32 – الفرق -1