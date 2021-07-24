ودية أبها السعودي تُجهز الإسماعيلي والزمالك للدوري المصري

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يستعد نادي أبها السعودي لخوض مباراتين وديتين خلال معسكر الفريق الإعدادي حاليًا بالإسكندرية للموسم الكروي الجديد 2021-2022، بمواجهة الإسماعيلي والزمالك.
وقرر مجلس إدارة نادي أبها السعودي، برئاسة الدكتور أحمد الحديثي، إقامة معسكر فريق الكرة، خلال الفترة من 17 يوليو إلى 3 أغسطس المقبل.، في مصر وذلك نظرًا لتأخر انعقاد الجمعية العمومية للنادي، وتعذر إقامة معسكر في إحدى الدول الأوربية، بسبب أزمة كورونا وصعوبة الحصول على تأشيرات لكل أفراد البعثة.
وينتظم الإسماعيلي والزمالك في معسكر مغلق بالإسكندرية، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، على أن تُجهز ودية أبها السعودي الناديين للدوري.
ويلتقي الدراويش وديًا مع فريق أبها السعودى يوم 26 من الشهر الجاري على هامش المعسكر أيضًا، وذلك ضمن تحضيرات الإسماعيلي للقاء بيراميدز يوم 2 أغسطس المٌقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
ويخوض الزمالك خلال معسكره الحالي، مباراتين وديتين أمام منتخب القسم الثاني وفريق أبها السعودي يومي ٢٦ و٢٩ يوليو الحالي على الترتيب، في إطار الاستعداد لمواجهة غزل المحلة المُقرر لها في 3 من أغسطس المُقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري.
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