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ودية أبها السعودي تُجهز الإسماعيلي والزمالك للدوري المصري

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أحمد قنديل 0 تبليغ

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ودية أبها السعودي تُجهز الإسماعيلي والزمالك للدوري المصري

نادي ابها السعودي ونادي الزمالك والإسماعيلي - صور Twitter

يستعد نادي أبها السعودي لخوض مباراتين وديتين خلال معسكر الفريق الإعدادي حاليًا بالإسكندرية للموسم الكروي الجديد 2021-2022، بمواجهة الإسماعيلي والزمالك.

وقرر مجلس إدارة نادي أبها السعودي، برئاسة الدكتور أحمد الحديثي، إقامة معسكر فريق الكرة، خلال الفترة من 17 يوليو إلى 3 أغسطس المقبل.، في مصر وذلك نظرًا لتأخر انعقاد الجمعية العمومية للنادي، وتعذر إقامة معسكر في إحدى الدول الأوربية، بسبب أزمة وصعوبة الحصول على تأشيرات لكل أفراد البعثة.

وينتظم الإسماعيلي والزمالك في معسكر مغلق بالإسكندرية، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات بطولة الممتاز، على أن تُجهز ودية أبها السعودي الناديين للدوري.

ويلتقي الدراويش وديًا مع فريق أبها السعودى يوم 26 من الشهر الجاري على هامش المعسكر أيضًا، وذلك ضمن تحضيرات الإسماعيلي للقاء بيراميدز يوم 2 أغسطس المٌقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الزمالك خلال معسكره الحالي، مباراتين وديتين أمام منتخب القسم الثاني وفريق أبها السعودي يومي ٢٦ و٢٩ يوليو الحالي على الترتيب، في إطار الاستعداد لمواجهة غزل المحلة المُقرر لها في 3 من أغسطس المُقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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