رسميًا.. انتر يعلن انتقال دالبيرت هنريك إلى كالياري على سبيل الإعارة

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أعلن نادي إنتر الايطالي، انتقال البرازيلي دالبيرت هنريك، إلى صفوف كالياري، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل 7 مليون يورو.
وأوضح النادي في بيانه، انتقال البرازيلي إلى صفوف كالياري على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء.
دالبيرت هنريك انضم لصفوف إنتر في صيف 2017 مقابل 21 مليون يورو قادمًا من نيس الفرنسي.
وبعد موسمين بقميص الأفاعي، انضم لصفوف فيورنتينا على سبيل الإعارة موسم 2019-2020 صنع خلالها 9 أهداف خلال 34 مباراة.
ثم أعير الموسم الماضي لصفوف ستاد رين الفرنسي واكتفى بالمشاركة في 18 مباراة، لتصبح تلك الإعارة الثالثة للمدافع البرازيلي.
ولعب دالبرت بقميص إنتر 26 مباراة سجل هدفًا وصنع آخر.
والجدير بالذكر أن، نادي سيسكا موسكو، كان من أبرز المهتمين بضم دالبيرت، إلا أن كالياري نجح في التوصل لاتفاق مع النيراتزوري.
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