شوقي غريب يدرس إجراء تعديلات على تشكيل المنتخب الأولمبي أمام الأرجنتين

يدرس المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي شوقي غريب، إجراء تعديلات على التشكيل الذي يخوض به المباراة المُقبلة أمام الأرجنتين، ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

ويلتقي المنتخب المصري الأولمبي بنظيره الأرجنتيني، في تمام التاسعة والنصف صباح الغد الأحد بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لأولمبياد طوكيو 2020.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة رفقة منتخب إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، وتعادل الفراعنة سلبيًا في الجولة الأولى مع الماتدور، بينما فاز منتخب أستراليا على الأرجنتين بهدفين دون رد.

ويفكر شوقي غريب في الدفع بلاعب الوسط عمار حمدي على حساب إمام عاشور، خاصة بعدما تألق الأول حينما حل بديلًا في الشوط الثاني أمام إسبانيا، كما يفكر في الدفع بصلاح محسن على حساب أحمد ياسر ريان، كي يستغل سرعاته في الهجمات المرتدة.

كما استقر المدير الفني للفراعنة على عودة صانع الألعاب ناصر ماهر، لقائمة مباراة الأرجنتين بعدما تم استبعاده من مواجهة إسبانيا بسبب معاناته من إجهاد في العضلة الضامة، وذلك بعد إكتمال شفاؤه.

وينوي غريب منح إبراهيم عادل وقت أكبر خلال مباراة الأرجنتين، بعدما ظهر بشكل جيد خلال مباراة إسبانيا بعدما حل بديلا في الشوط الثاني على حساب طاهر محمد طاهر، من أجل الاستفادة من سرعاته.