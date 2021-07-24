الميركاتو الصيفي 2021 | الاهلي يستقر على إعارة بواليا وأجاي

استقرت إدارة النادي الاهلي على رحيل ثنائي فريق الكرة النيجيري جونيور أجايي والكونغولي والتر بواليا، عن القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي 2021، على سبيل الإعارة.

ويأتي ذلك بسبب تراجع مسوى ثنائي الفريق خلال الموسم الجاري، إذ خرج المهاجم والتر بواليا من حسابات المدير الفني بيتسو موسيماني، بسبب عدم قناعته الفنية به وتراجع مستواه، بعد أن تعاقد معه الاهلي في يناير الماضي قادما من نادي الجونة لمدة 4 سنوات.

وتسببت الإصابات في ابتعاد أجاي عن المشاركة مع الاهلي، لكنه حصل على فرصة مؤخرًا وشارك أساسيًا في المباراة الماضية أمام البنك الاهلي، لكنه لم يًقدم المردو المُنتظر بسبب تراجع مستواه الفني والبدني.

وأوضح الإعلامي بقنوات أون تايم سبورت كريم رمزي، أن إدارة النادي الاهلي رفضت رحيل بواليا بشكل نهائي وتُفضل إعارته في الوقت الحالي من أجل الحصول على فرصة ومن ثم العودة للفريق.

وأشار إلى أن جونيور أجايي يتبقى في عقده موسم آخر غير الحالي، ولم يفتح الاهلي معه ملف التجديد حتى الآن، وقررت بيعه بشكل نهائي قبل أن تخسره مجانًا، أو تجديد عقده ثم خروجه لمدة موسم على سبيل الإعارة.