بـ لافتات مهينة.. جماهير باريس سان جيرمان ترفض التعاقد مع بوجبا

رفض عدد من مشجعي نادي باريس سان جيرمان، قدوم بول بوجبا لاعب نادي مانشستر يونايتد، إلى ملعب الأمراء، خلال الميركاتو الصيفي 2021، حيث عبّروا عن مشاعرهم برفع لافتات ضد الدولي الفرنسي أمام ملعب التدريب بالعاصمة الفرنسية.

وبحسب تقارير صحفية سابقة، فإن نادي مانشستر يونايتد، ينتظر عرضًا من نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل التعاقد مع النجم بول بوجبا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل رغبة النادي الباريسي في ضم اللاعب.

وينتهي عقد الدولي الفرنسي مع الشياطين الحمر في يونيو المقبل، حيث أوضح اللاعب من قبل أنه لا يوجد محادثات بينه وبين إدارة النادي الإنجليزي من أجل تمديد العقد حتى وقتنا هذا.

وعلق مشجعوا باريس سان جيرمان لافتات أمام البارك دي برانس ومركز التدريبات مكتوب عليها : “بوجبا يجب أن تستمع إلى والدتك، فهي لا تريدك هنا، ولا نحن كذلك!”.

والجدير بالذكر، أن نادي مانشستر يونايتد يبحث عن ضم لاعب وسط، وأنه غير معلوم حتى ما إذا سيكون بديلًا لبوجبا أو ستستخدم أموال بيع اللاعب لجلب لاعب وسط دفاعي.