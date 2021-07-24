الامارات | عاجل.. تونس تهدي العرب ميدالية فضية في أولمبياد طوكيو عن طريق الجندوبي

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تونس تهدي العرب ميدالية فضية في أولمبياد طوكيو عن طريق الجندوبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرزت قبل قليل تونس أولى الميداليات العربية في الألعاب الأولمية، المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، بعد انتهاء المباراة النهائية بين نجم التايكواندو التونسي محمد الجندوبي، ونظيره الإيطالي فيتو ديلا كويلا. وتوج الجندوبي بالميدالية الفضية، بينما أحرز الإيطالي الذهب. وكانت نتيجة المباراة النهائية متقاربة بين الاثنين، وكاد الجندوبي يحرز الذهب لولا التراجع في الجولة الثالثة، والتي انتهت 8-3 لصالح الإيطالي، بينما خسر الجندوبي في المجموع العام للمباراة بنتيجة 16-12.

وتعد النتيجة إنجازا مهما للتايكواندو العربي، ولتونس على وجه التحديد في ظل الصعوبات الكبيرة التي عانى منها لاعبو تونس بسبب جائحة وصعوبة التحضير بالشكل المطلوب للألعاب الأولمبية.

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