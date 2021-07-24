الامارات | ميدو ينتقد بشدة لباس فتيات مصر في أولمبياد طوكيو.. "ماله اليوناني!" (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو ينتقد بشدة لباس فتيات مصر في أولمبياد طوكيو.. "ماله اليوناني!" (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقد نجم المنتخب المصري السابق أحمد حسام "ميدو" لباس فتيات بلاده المشاركات ضمن البعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" المقامة حالياً في اليابان، خصوصاً أنهن ظهرن خلال حفل الافتتاح مرتديات "بدل رجالي"، على حد وصفه، في وقت كانت الرياضيات في البعثات الأخرى ترتدي ملابس نسائية.

وقال ميدو على حسابه في "تويتر": "مش عارف ليه البنات في البعثة الأولمبية المصرية لابسين بدل رجالي!!؟"، مضيفاً: "للسيدات ملابس خاصة، وكان من الممكن تصميم ملابس خاصة للرياضيات المصريات أيضا بدلا من ارتدائهن بدل الرجال".

ونشر صورة للبعثة اليونانية، وعلق عليها: "ماله لبس اليونانيين؟ البنات لابسين لبس بنات اهو واعمل للمحجبات بكم طويل يا عم إنما إيه البنات اللي لابسه بدل رجالي ده؟".

وكانت الدورة الأولمبية التي تقام كل أربع سنوات قد انطلقت أمس الجمعة، وعملت الفتاة المصرية هداية ملاك علم مصر في طابور العرض.

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