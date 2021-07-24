الامارات | موسيماني يفجر مفاجأة.. 10% من لاعبي الأهلي المصري يتناولون مشروبات كحولية

شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يفجر مفاجأة.. 10% من لاعبي الأهلي المصري يتناولون مشروبات كحولية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي جدلاً واسعاً في الشارع المصري بعدما زعم بأن 10% من لاعبي فريقه يتناولون مشروبات كحولية، فيما النسبة المتبقية ملتزمة بشكل احترافي، مشيراً إلى أنه كان يستخدم جهازاً لقياس نسبة الكحول في أجساد لاعبيه خلال سنوات تدريبه لفريقه السابق صن داونز، لكنه في مصر لم يلجأ إليه بعد!.

ونقلت وسائل إعلام مصرية ومنها موقع اليوم السابع تصريحات لمدرب الأهلي في حديثه للإذاعة الجنوب إفريقية عن لاعبي الأهلي وسلوكهم بعيداً عن المستطيل الأخضر، وذلك تزامناً مع تتويج الفريق قبل أيام بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ النادي الأهلي والثانية على التوالي بقيادة موسيماني.

وأوضحت بأن تصريحات موسيماني أثارت غضب النادي الأهلي الذي سيستدعي المدرب للاستفسار منه عن هذه التصريحات وتأثيرها على الفريق الساعي إلى الاحتفاظ بلقب الدوري المصري أمام غريمه الزمالك الذي ينافسه بقوة هذا الموسم لنيل البطولة خصوصاً بعدما نزف الأهلي نقطتين بتعداله الأخير مع فريق البنك الأهلي.

من جهة أخرى، أكد موسيماني بأن لاعب جنوب أفريقي سنضم للأهلي خلال الفترة المقبلة، وقال: "ليس لورش أو سيرينو، وليس لاعبا من فريقي السابق (صن داونز)، لأنني لا أتحدث عن هؤلاء اللاعبين لأنهم سيقودوني للمحاكمة"، دون أن يبدي مزيداً من التوضيح.

وعن تأقلمه في الحياة في مصر قال موسيماني: "من المهم جدًا العمل مع أشخاص محليين خاصة عندما تكون من بلد مختلف لأنهم يتحدثون اللغة ويتحدثونها بطريقة يفهمها اللاعبون".

وأضاف المدير الفني للأهلى، "أود أن يأتي لاعبو جنوب أفريقيا إلى اللعب هنا، لكني أود اتباع الطرق الصحيحة لفعل ذلك، أنتم تعرفون ما حدث مع سيرينو، قالوا إنني أجرد فريقي السابق من أبرز لاعبيه، رغم أن الأهلي أراده قبل أن أحضر إلى هنا".

يذكر أن موسيماني من أبرز المدربين في القارة السمراء ويحمل لقب دوري الأبطال ثلاث مرات بعدما كان قد فاز به مع فريقه السابق صن داونز في عام 2016.

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