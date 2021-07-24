موعد مباراة مصر والأرجنتين في أولمبياد طوكيو.. والقناة الناقلة المجانية.. وتغييرات في تشكيل الفراعنة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره الأرجنتيني، في التاسعة والنصف، صباح غد الأحد، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية 2020 التي تقام حاليًا في طوكيو.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة من مجموعات بطولة أولمبياد طوكيو، رفقة كل من إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

وكان المنتخب المصري الأوليمبي قد تعادل سلبيا مع إسبانيا، في الجولة الأولى.

وأشعل منتخب إستراليا الأوليمبي المجموعة الثالثة، التي تضم مصر، بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدفين نظيفين، على ملعب "سابورو دوم".

ويتصدر منتخب إستراليا المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط متفوقا على مصر وإسبانيا في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة لكل منهما، فيما يقبع منتخب الأرجنتين في قاع الترتيب بلا نقاط.

ويصطدم منتخب مصر بنظيره الأسترالي، يوم الأربعاء 28 يوليو الواحدة ظهراً.

التشكيل المتوقع للفراعنة:

يدرس شوقي غريب، المدير الفني للفراعنة، إجراء تغييرين على التشكيل بدخول إبراهيم عادل وصلاح محسن بدلا من أحمد ريان وطاهر طاهر.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: احمد فتوح و احمد حجازي و اسامه جلال و محمود الونش و كريم عراقي

الوسط: أكرم توفيق وإمام عاشور ورمضان صبحي وإبراهيم عادل

الهجوم: صلاح محسن

القناة الناقلة

من جانبها، أعلنت شبكة قنوات “بي إن سبورت” الرياضية، عن إذاعة مباريات منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020 على القناة المفتوحة بشكل مجاني.

ويمكن ضبط تردد قناة بي إن سبورت beIN Sports HD الناقلة لمباريات منتخب مصر، وفقًا للآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054 أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 2/3.