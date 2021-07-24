«بطل السلاح ينهي مشواره.. ونور عبدالسلام تخسر في التايكوندو.. ووداع مبكر لميار شريف».. تفاصيل اليوم الثالث من أولمبياد طوكيو: أكبر بعثة في تاريخ مصر

الشارقة - اميمة ياسر - بعد إسدال الستار على المنافسات الافتتاحية، للمصريين في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، التي أقيمت فجر أمس الجمعة، أنطلقت فعاليات اليوم الثاني للفراعنة في المسابقة الأولمبية، فجر اليوم السبت، بـ10 رياضيات مختلفة، وهم الريشة الطائرة، رماية، جمباز فني، تنس طاولة، سلاح، تنس، تايكوندو، سباحة، كرة اليد، وذلك بعد انتهاء حفل افتتاح أولمبياد طوكيو، التي تقام في اليابان بعد عام من تأجيلها، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، قبل أن تقرر اللجنة المنظمة إلغاء فكرة الحضور الجماهيري للسيطرة على الوضع الوبائي.

وتستأنف مصر مشاركاتها اليوم من خلال عدة رياضات مختلفة، وهي: «كرة اليد، الرماية، التنس، السلاح، تنس الطاولة، الريشة الطائرة، التايكوندو، السباحة، الجمباز الفني».

أكبر بعثة في تاريخ مصر

وتأمل الجماهير المصرية في أن يحصد الفراعنة عدة ميداليات خلال هذه الدورة، في ظل وجود أكبر بعثة في تاريخ مصر بـ الأولمبياد، بالإضافة لتأهل منتخبي كرة القدم وكرة اليد، والعديد من نجوم الألعاب الفردية الذين حققوا إنجازات عالمية، وعلى رأسهم نجمة التنس ميار شريف، وعزمي محيلبة بطل الرماية، وفريدة عثمان فراشة السباحة، وإيهاب عبدالرحمن العائد في منافسات رمي الرمح.

ميار شريف تودع أولمبياد طوكيو مبكرا

ودعت البطلة المصرية ميار شريف، منافسات أولمبياد طوكيو 2020، من دور الـ64، على يد السويدية ريبيكا بيتيرسون، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بمجموعتين دون رد، بعد مباراة صعبة، امتدت لساعة و56 دقيقة.

المصنف الأول عالميا ينهي مشوار بطل السلاح محمد عامر



انتهى مشوار البطل المصري محمد عامر، في منافسات الفردي لسلاح السيف، بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد خسارته في دور الـ16 أمام المصنف الأول عالميا، الكوري الجنوبي سانجوك أو، في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل، بنتيجة 15 - 9، ليودع اللاعب الذي فجر مفاجأة كبرى في دور الـ32 منافسات الفردي في أولمبياد طوكيو، ويتبقى أمل وحيد للسلاح المصري في منافسات اليوم، بمباراة اللاعب زياد السيسي.

نور عبدالسلام تخسر في التايكوندو

خسرت المصرية نور حسين عبدالسلام، على يد منافستها التركية رقية يلدريم، بصعوبة بنتيجة 21-20، في المباراة التي جمعت بينهما صباح اليوم السبت، ضمن منافسات دور الـ 16 من لعبة التايكوندو لوزن 49 كجم في أولمبياد طوكيو 2020.

زياد السيسي يقصي بطل أوروبا في منافسات السلاح بطوكيو

نجح لاعب السلاح المصري زياد السيسي في تجاوز عقبة منافسه فينيامين ريشيتنيكوف، ممثل اللجنة الأولمبية الروسية، في إطار منافسات دور الـ 32، في اللقاء الذي جمع بينهما فجر اليوم السبت، ليتأهل البطل المصري إلى دور الـ 16 من منافسات سلاح السابر، وعلى الجانب الآخر ودع المصري مهاب سامر دور الـ 32 على يد منافسه الجورجي ساندرو بازادزي.

مجموعة ملحمية.. ميار شريف تتأخر أمام بطلة السويد

خسرت بطلة التنس المصرية ميار شريف، المجموعة الأولى أمام نظيرتها السويدية ريبيكا بيتيرسون، في إطار دور الـ64 لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بنتيجة (5/7)، بعد مجموعة عصيبة استمرت قرابة الساعة، في أول ظهور للتنس النسائي المصري في الدورات الأولمبية. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

محمد عامر يهزم الأمريكي وصيف أولمبياد ريو ويتأهل لثمن نهائي السلاح

عمر العربي يحتل المركز الـ14 في تصفيات الجمباز ويصعب مهمته في التأهل

تأزم موقف البطل المصري عمر العربي، لاعب الجمباز، في التأهل للدور النهائي لمنافسات الجمباز الفني بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعدما احتل المركز الرابع عشر في التصفيات

خسارة الزوجي المختلط للريشة الطائرة أمام العملاق الصيني في الأولمبياد

خسر الزوجي المختلط، أدهم حاتم وضحى هاني، أمام الثنائي الصيني، يا هوانج وسي زينج، المرشح الأول في منافسات الريشة الطائرة بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، في المباراة الافتتاحية بنتيجة 2-0

الزهراء شعبان تودع منافسات الـ 10 أمتار في الرماية بأولمبياد طوكيو

ودعت بطلة مصر للرماية الزهراء شعبان منافسات 10 أمتار بندقية هواء، باحتلالها المركز الـ38 في جدول الترتيب، في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو، والتي شاركت بها 50 رامية من دول مختلفة، حيث اختتمت المنافسات بمجموع 619.5 نقطة.

مواعيد منافسات اللاعبين المصريين اليوم السبت 24 يوليو في أولمبياد طوكيو.. ظهور منتخب اليد

انتهت أمس الجمعة منافسات اليوم الافتتاحي، من دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بمشاركة مصرية عن طريق عبدالخالق البنا في رياضة التجديف، والذي وصل إلى ربع النهائي، بالإضافة للثنائي أمل آدم ويوسف طلبة في الجولة الترتيبية بالقوس والسهم.

وتستأنف مصر مشاركاتها اليوم من خلال عدة رياضات مختلفة، وهي: «كرة اليد، الرماية، التنس، السلاح، تنس الطاولة، الريشة الطائرة، التايكوندو، السباحة، الجمباز الفني».