يونايتد يمدد عقد مدربه سولشاير لثلاثة أعوام

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لندن : أعلن مانشستر يونايتد وصيف الدوري الانكليزي الممتاز في كرة القدم السبت، تمديد عقد مدربه الحالي النروجي أولي غونار سولشاير لثلاثة أعوام إضافية، مع خيار التجديد لعام إضافي.

وسيبقى مهاجم "الشياطين الحمر" السابق (بين عامي 1996 و2007) الذي تسلم مهامه الفنية خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو في عام 2018، في ملعب "أولد ترافورد" على الأقل حتّى 2024، حيث يتضمن العقد الجديد خيار التجديد لعام إضافي.

وكانت ادارة النادي قررت الاستعانة بجهود سولشاير كمدرب موقت في كانون الأوّل/ديسمبر 2018، قبل أن تؤكده في مهامه في آذار/مارس 2019 بعقد لثلاثة أعوام.

قال سولشاير (48 عاماً) للموقع الرسمي للنادي "الجميع يعلم الشعور الذي أكنّه لهذا النادي، وانا سعيد للتوقيع على هذا العقد الجديد".

وتابع "هو وقت مثير بالنسبة لمانشستر يونايتد، لقد بنينا تشكيلة مع توازن جيد من اللاعبين الشبان وأصحاب الخبرة وهم جميعهم يشعرون بتعطش للنجاحات".

ونجح سولشاير في الموسم المنصرم في قيادة الفريق إلى المركز الثاني في الدوري الممتاز، وإلى نهائي مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" والتي خسرها أمام فياريال الاسباني بركلات الترجيح 10 11 بعد التعادل 1 1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

ويأتي إعلان إدارة "الشياطين الحمر" عن تمديد عقد مدربه النروجي يعد يوم من إعلان التعاقد مع الجناح جايدون سانشو من بوروسيا دورتموند الألماني حتى 2026 مقابل 85 مليون يورو.

وأردف سولشاير الساعي إلى احراز لقب الدوري مع يونايتد للمرة الأولى منذ 2013 "لديّ طاقم تدريبي رائع إلى جانبي، ونحن جميعاً على استعداد للمضي قدماً والقيام بهذه الخطوة الإضافية في رحلتنا".

وأضاف "يريد مانشستر يونايتد الفوز في أكبر وأفضل الكؤوس وهذا ما نصارع من أجله. لقد تطورنا، في الملعب وخارجه، وهذا سيستمر في المواسم المقبلة".