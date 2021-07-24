أولمبياد طوكيو - جودو: الكوسوفية كراسنيكي تحرز أولى ذهبيات اللعبة

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طوكيو : أحرزت الكوسوفية ديستريا كراسنيكي المصنفة الأولى عالمياً وبطلة أوروبا في نيسان/أبريل الماضي في لشبونة، ذهبية الجودو في وزن 48 كلغ سيدات السبت في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وخطفت كراسنيكي الذهبية في المباراة النهائية على حساب اليابانية فونا توناكي ثالثة التصنيف العالمي وبطلة العالم عام 2017. وفازت بفضل تحقيق "وازاري" مع نهاية النزال.

ولقب كراسنيكي هو الأول في منافسات الجودو التي تقام في نيبون بودوكان في طوكيو، حيث أقيمت فعلاً منافسات الجودو خلال دورة الألعاب الأولمبية عام 1964.