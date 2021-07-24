أولمبياد طوكيو - طائرة: خسارة تونس أمام البرازيل

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طوكيو : خسر المنتخب التونسي أمام البرازيل حاملة اللقب بثلاث مجموعات، في أولى مبارياته ضمن مسابقة الكرة الطائرة في أولمبياد طوكيو الصيفي السبت.

وحسم البرازيليون المباراة ضمن المجموعة الثانية بواقع 25 22 و25 20 و25 20.

وتخوض تونس مواجهتها المقبلة مع فرنسا، في مجموعة تضمّ أيضًا اللجنة الأولمبية الروسية التي فازت على الأرجنتين 3 1 (25 21، 23 25، 17 25، 21 25) والولايات المتحدة.

قال مدرب البرازيل رينان دال زوتو "في بداية بعض المجموعات، كان اللاعبون متوترين جدًا، لذا قلت لهم أن يلعبوا بثبات. ثم تفوقنا تدريجًا على تونس".

بدوره، قال لاعبه ريزيندي "في المباراة الأولى نكون دومًا متوترين، لكن من المهم لكل لاعب أن يشعر بهذا الإحساس، خصوصًا وأن ستة لاعبين يخوضون أولمبيادهم الأول. يجب أن نتمتع بإرسال عنيف وارتكبنا بعض الاخطاء".

وتلعب في وقت لاحق فرنسا مع الولايات المتحدة.

وأحرزت البرازيل ذهبية البطولة الأخيرة بفوزها على إيطاليا 3 صفر، فيما حلت الولايات المتحدة ثالثة على حساب روسيا.

وفي المجموعة الأولى فازت إيطاليا على كندا بصعوبة 3 2 (26 28، 18 25، 25 21، 25 18، 15 11) واليابان على فنزويلا 3 صفر (25 21، 25 20، 25 15). وفي المجموعة عينها، تلعب البولندا مع إيران.

ويتأهل أول أربعة منتخبات من أصل ستة إلى الدور ربع النهائي.