أولمبياد طوكيو - دراجات: كاراباس يتفوّق على فان أيرت وبوغاتشار

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جبل فوجي (Japon) : أحرز الإكوادوري ريتشارد كارابس ذهبية سباق الطرق في الدراجات الهوائية، السبت ضمن دورة الألعاب الاولمبية الصيفية المقامة في طوكيو حتى 8 آب/أغسطس.

وتفوّق كاراباس (28 عاماً)على البلجيكي فوت فون أيرت والسلوفيني تاداي بوغاتشار، في سباق مسافته 234 كلم على طرق جبلية.

وهذه ثاني ذهبية للاكوادور في الألعاب، بعد تتويج جيفرسون بيريس في سباق 50 كلم مشيا في أتلانتا 1996.

وقطع حامل لقب سباق جيرو السابق وثالث طواف فرنسا قبل أسبوع، خط النهاية بمفرده بعد ابتعاده عن مجموعة من 12 دراجاً.

وحصد فان أيرت الفضية بفارق ضئيل جدا عن بوغاتشار (22 عاما) الثالث الذي اخفق في أن يصبح أول دراج يحرز ذهبية الأولمبياد وطواف فرنسا في عام واحد.

وأفرزت المنصة ثلاثة من أفضل الدراجين في العالم، تصدرها كاراباس (6:05:26 ساعات)، بفارق 1.07 ثانية عن المجموعة التي طاردته.

وبعد فرض حظر على الجماهير الأجنبية والمحلية في المدرجات، لعدم تفشي جائحة فيروس كورونا، سُمح للجمهور الياباني بحضور السباق ضمن شروط محدّدة.

وشجع الألوف من المتفرجين الدراجين على الطرق بين سايتاما (شمال شرق طوكيو) وخط الوصول على جبل فوجي حثي كانت المدرجات شبه ممتلئة.