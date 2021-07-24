مباشر|كرة يد .. مصر 31-27 البرتغال في أولمبياد طوكيو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

انتزع رجال منتخب كرة اليد البعثة المصرية في طوكيو من يوم مليء بالخسائر في الألعاب المختلفة ليحققوا فوز مستحق وكبير على المنتخب البرتغالي بنتيجة 37-31 في افتتاح مبارياته بالأولمبياد.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 15-15 قبل أن ينتفض الفراعنة في الشوط الثاني بفضل تألق الحارس البديل محمد عصام الطيار والثنائي علي زين وأحمد هشام.

وجاء ظهور الطيار مؤثراً في النصف الثاني من الشوط الثاني حيث زاد عن مرماه في الوقت الذي كان تسير فيها المباراة هدف لهدف لتنتهي بفارق 6 أهداف.

وكان منتخب السويد قد فاز بصعوبة على منتخب البحرين أولى مباريات مجموعة مصر بنتيجة 31-32 لتتصدر الدولة الاسكندفاية المجموعة مؤقتاً قبل ازاحتها من الفراعنة بفارق الأهداف.