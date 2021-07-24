محمد إيهاب يوجه "8 نصائح مهمة" لمتابعي الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

وجه محمد إيهاب، بطل مصر في رفع الأثقال، 8 نصائح وصفها بالمهمة لمتابعي النسخة الجارية من دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية، طوكيو.

ودوّن إيهاب، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، اليوم (السبت)، قائلاً:"ثمان نقاط مهمة لمتابعي الأولمبياد: متلومش أي لاعب على نتيجة طالما ملوش تصنيف عالمي، متلومش أي لاعب على نتيجة كان كل طموحه يمثل مصر في الأولمبياد وبس، متلومش أي لاعب على نتيجة وقعته قرعته مع أبطال ميداليات عالمية و أوليمبية معروف مصروف عليهم قد أيه، متلومش أي لاعب على نتيجة كان مُصابًا ومتوفرلوش تأهيل رياضي وعلاج طبيعي".

وأتم بطل مصر في رفع الأثقال تدوينه قائلاً:"متلومش أي لاعب على نتيجة بيخسس ومتوفرلوش دكتور تغذية رياضية.. متلومش أي لاعب على نتيجة وعمره التدريبي صغير، متلومش أي لاعب على نتيجة كان كل ذنبه أنه أول أفريقيا وأتأهل منها للأوليمبياد ومستوى القارة بالنسبه للعالم معروف، متلومش أي لاعب على نتيجة وهوه مستني منك الدعم المعنوي وكفاية معاناى اللاعب طول عمره في طريق نهايته مش مضمونة".

وكان محمد إيهاب قد أعلن في وقت سابق عدم مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية القادمة ـ طوكيو 2020 ـ