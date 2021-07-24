نتيجة مباراة مصر والبرتغال في كرة اليد باولمبياد طوكيو 2020

تعرف على نتيجة مباراة مصر والبرتغال في نهائيات كرة اليد بـ اولمبياد طوكيو 2020، ضمن مباريات اليوم السبت على ملعب يويوغي ناسيونال ستاديوم الذي يحتضن جميع مباريات دور مجموعات اللعبة.

انتهت نتيجة الشوط الاول بالتعادل 15-15.

ينقل البث المباشر لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورتتس اكسترا بالمجان على القمر الصناعي النايل سات، حيث قررت القناة فك التشفير في مباريات المنتخبات العربية فقط.

وسيدخل المنتخب المصري بقيادة المدرب الإسباني روبرتو جارسيا باروندو مباراة اليوم أمام البرتغال بحارسين فقط هما كريم هنداوي ومحمد الطيار بعد استبعاد الحارس «محمد علي».

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد 15 لاعبًا هم «كريم هنداوي ومحمد الطيار وعمر الوكيل ويحيى الدرع وسيف الدرع وحسن قداح وعلي زين وأحمد هشام دودو ويحيى خالد وأحمد الأحمر ومحمد سند وإبراهيم المصري ومحمد هاشم ووسام نوار وأحمد عادل».

ولعبت مصر ضد البرتغال في بطولة كأس العالم لكرة اليد يوم 25 يناير 2001، واستطاعت تحقيق الفوز بنتيجة 23/19 ضمن مباريات دور المجموعات (المجموعة الأولى).