صفقات الزمالك | منافسة مع 3 أندية لضم مهاجم نيم الفرنسي

دخل نادي الزمالك في منافسة شرسة مع 3 أندية من أجل التعاقد مع مهاجم نادي نيم أولمبيك الفرنسي، الجزائري كريم عريبي، خلال الميركاتو الصيفي 2021، تمهيدًا لضمه قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وانضم كريم عريبي إلى نادي نيم أولمبيك – أحد أندية الدرجة الثانية بفرنسا – خلال الميركاتو الصيفي 2020، قادمًا من النجم الساحلي التونسي مقابل مليون يورو، على أن ينتهي عقده في صيف 2024.

ويرغب كريم عريبي صاحب الـ27 عامًا في الرحيل عن النادي، بعدما مر بعام صعب في تجربته الأولى في أوروبا، وظهر في 13 مباراة فقط بقميص التماسيح، كما أن موسمه شهد العديد من الإصابات، ولم يسجل المهاجم الجزائري هدفًا واحدًا ويتمنى إحياء مسيرته تحت سماء أخرى.

ويتنافس الزمالك المصري مع عجمان الإماراتي وسانتا كروز البرتغالي وكذلك العربي القطري، من أجل التعاقد مع اللاعب ودخلوا في مفاوضات مع نادي نيم أولمبيك، حسبما ورد بموقع dzfoot الجزائري.

وأوضح الموقع أنه من بين الأندية المهتمة، تم تقديم عروض محددة، تصل إلى المبلغ الذي يريده النادي الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي، بعدما حصد 27 نقطة في 28 مباراة.