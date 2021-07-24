رسميًا.. مانشستر يونايتد يجدد تعاقده مع سولشاير حتى 2024

قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الإبقاء على مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير، لسنوات أخرى قادمة داخل ملعب أولد ترافورد.

وقال نادي مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي :” وقع أولي جونار سولشاير عقدًا جديدًا مع مانشستر يونايتد يجعله يستمر في النادي حتى عام 2024 على الأقل، مع وجود خيار لمدة عام آخر”.

وعلق إد وودوارد، نائب الرئيس التنفيذي لنادي الإنجليزي على تمديد عقد سولشاير: “لقد عمل سولشاير خلال الموسمين الماضيين بشكل رائع مع الشياطين الحمر، كما أنه وضع أسس النجاح على المدى الطويل”.

ومن جانبه تحدث سولشاير عبر موقع النادي عقب تجديد عقده: “الجميع يعلم بما أشعر به تجاه هذا النادي، وأنا سعيد بتوقيعي لهذا العقد. إنها أوقات مثيرة في مانشستر يونايتد، لقد شكلنا فريق متوازن بين اللاعبين الشباب ولاعبين الخبرة المتعطشين للنجاح”.

وكان سولشاير تولى تدريب الشياطين الحمر في 2018 خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو مؤقتًا لكنه ظهر بشكل رائع ليستمر مع الفريق كمدرب دائم.

سولشاير صاحب الـ 48 عامًا نجح في احتلال وصافة ترتيب البريميرليج الموسم الماضي، كما إنه بات وصيفًا في بطولة الدوري الأوروبي.

ولم يحقق سولشاير حتى الآن أي بطولات رفقة النادي الأحمر، لكنه عازم على ذلك بداية من الموسم الجديد بعد التدعيمات الأخيرة وأخرها الجناح جادون سانشو من بروسيا دورتموند الألماني.

وقاد سولشاير مانشستر يونايتد في السنوات الماضية في 151 مباراة حيث فاز في 84 وخسر 33 وتعادل في 34.