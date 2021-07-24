الميركاتو الصيفي 2021 | مهاجم ريال مدريد مطلوب في كتالونيا

اقتربت مسيرة مهاجم ريال مدريد ماريانو دياز، من النهاية مع النادي الملكي في الميركاتو الصيفي 2021 ، بعدما تلقى اللاعب عرضًا من نادي إسبانيول على سبيل الإعارة.

مهاجم ريال مدريد دياز لم يحصل على مكان أساسي رفقة الملكي خلال الموسمين الماضيين، وذلك منذ عودته إلى النادي الملكي قادمًا من ليون الفرنسي.

وفقًا لشبكة “لارازون” الإسبانية، فإن هناك اهتمامًا كبيرًا من نادي إسبانيول ومفاوضات مع ريال مدريد لضم ماريانو دياز لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ريال مدريد من جانبه لا يمانع في رحيل ماريانو لتقليل الرواتب في الفريق، خاصة وأن اللاعب صاحب الـ27 عامًا ليس من أولويات المدرب كارلو أنشيلوتي.

اللاعب لا ينوي الرحيل عن ريال مدريد وذلك لأنه يحصل على راتب 4.5 مليون يورو في الموسم، وهو ما لن يتقاضاه في حالة الانتقال إلى إسبانيول.

ماريانو لديه عقد مع ريال مدريد حتى 2023، بعدما تم تصعيده في 2016 قبل رحيله معارًا إلى ليون خلال موسم 2017/2018.