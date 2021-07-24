صفقات الاهلي | موسيماني يوضح ملامح الصفقة الأجنبية المُنتظرة

حدد المدير الفني لفريق الاهلي بيتسو موسيماني، ملامح الصفقة الجديدة التي سيعقدها مسئولو القلعة الحمراء، خلال الميركاتو الصيفي 2021، بالتعاقد مع لاعبي أجنبي.

وأوضح موسيماني في تصريحات تلفزيونية من قبل، أنه يريد فقط لاعبان أو ثلاثة بشكل خاص من اختياره من أجل تطبيق فلسفتة الخاصة، كما أن هذا سيمنح الاهلي قوة أكبر خلال السنوات المقبلة ويجعله قادر على تحقيق المزيد من الإنجازات.

ويرغب موسيماني في التعاقد مع لاعب أجنبي في الخط الهجومي يُجيد اللعب في مركز الجناح والمهاجم الصريح، من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد والمنافسة على جميع البطولات.

وقال موسيماني في تصريحات إذاعية بجنوب أفريقيا: “سنضم لاعبًا من جنوب أفريقيا، ليس ثيمبينكوسي لورش لاعب أورلاندو بيراتس أو جاستون سيرينو لاعب صنداونز لكن هناك لاعب سيأتي”.

وتابع حديثه: “اللاعب الذي سنتعاقد معه ليس من فريقي السابق صنداونز لأنني لا أحب أن أضم أي لاعب منهم لأنه سيعرضني للمسألة، لكنه سيكون من جنوب أفريقيا ولا يلعب في الدوري المحلي“.

وارتبط لاعب برايتون الانجليزي ومنتخب جنوب أفريقيا بيرسي تاو، بالانتقال إلى النادي الاهلي، خاصة وأنه تدرب مع فريق الشباب بنادي صن داونز وصعده موسيماني للفريق الأول ثم منحه فرصة الإعارة لفريق صغير قبل إعادته وفاز تاو تحت قيادته بلقب دوري أبطال أفريقيا 2016.