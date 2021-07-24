كومان يحسم موقفه من استمرار أو رحيل جريزمان عن برشلونة

لا يزال الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان، يُثير الجدل بشأن رحيله عن برشلونة، في الميركاتو الصيفي 2021، في ظل ارتباط اسمه بالعودة لصفوف فريقه السابق أتلتيكو مدريد، في صفقة تبادلية مع ساؤول نيجويز، لتقليل الرواتب في الفريق الكتالوني، من أجل تجديد عقد ليونيل ميسي.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن مستقبل جريزمان حتى الآن يكتنفه الغموض التام، فرغم رغبته في الرحيل إلا أن خوان لابورتا أوضح أيضاً أنه لن يغادر النادي إلا إذا وصل عرض مثير للاهتمام على المستوى الاقتصادي.

أظهر أتلتيكو مدريد رغبته في استعادة أنطوان جريزمان وخصوصاً بسبب علاقته القوية مع المدرب دييجو سيميوني ولكن عرض النادي المدريدي بصفقة تبادلية مقابل ساؤول نيجويز فقط، لم ترضي برشلونة وبالتالي فقد توقفت العملية بالفعل.

وأضافت الصحيفة أن جريزمان ربما يشارك في مباراة برشلونة الودية اليوم أمام جيرونا، على ملعب يوهان كرويف حيث سينضم لزملائه الذي لعبوا بالفعل أول مباراة ودية ضد جيمناستيك.

ينطبق وضع جريزمان على وضع المدافع كليمون لينجليت، فاللاعب لديه عروض متوقعة مثيرة للاهتمام من الدوري الإنجليزي، ولكنه سينضم لباقي الفريق وسيشارك في التدريبات والمباريات الودية حتى تصل العروض ويتضح موقفه في السوق.

وأكدت الصحيفة الكتالونية، على أن المدرب الهولندي رونالد كومان لا يجد أي مشكلة في استمرار النجم الفرنسي ضمن قائمته، وقد كان مدرب برشلونة دوماً مدافعاً عما يقدمه أنتون على أرضية الملعب منذ توليه القيادة الفنية

الجدير بالذكر أن، هناك تقارير صحفية، قد ربطت أنطوان جريزمان أيضًا بالانتقال إلى يوفنتوس أو باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي 2021.