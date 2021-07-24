الميركاتو الصيفي 2021 | لينجليت يرضخ لضغوط برشلونة ويوافق على الرحيل

رحب الفرنسي كليمنت لينجليت، مدافع برشلونة، بالرحيل إلى نادٍ آخر خلال الميركاتو الصيفي 2021، في ظل تركيز الفريق الكتالوني للتخلص من بعض اللاعبين، غير المرغوب في استمرارهم مع النادي قبل الحصول على خدمات لاعبين جدد لِتدعيم الصفوف في الموسم الجديد.

ويعد لينجليت، من اللاعبين الذين يسعى برشلونة للتخلص منهم في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لخفض رواتب الفريق من أجل تسجيل العقد الجديد للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن المدافع الفرنسي حصل على عروض كثيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز في الميركاتو الصيفي 2021، أبرزها اهتمام مدرب نادي إيفرتون رافاييل بينيتيز، بإمكانياته التي يراها مناسبة مع خطته، ومن المحتمل أن ترصد إدارة النادي خلال أيام 20 مليون جنية إسترليني لضمه إلى “جوديسون بارك” .

وأشارت إلى أن برشلونة بدأ المحادثات بالفعل حول الاستغناء عن لينجليت، والأخير يتفهم موقف النادي الكتالوني، ولا يغلق أي باب حتى الآن يرتبط بمستقبله.

وأوضحت أن لينجليت لم يتخل أيضًا عن احتمالية استمراره مع برشلونة في الموسم المقبل، لذا فإنه يعمل بجد كي يكون جزءًا من قائمة المدرب رونالد كومان.

وكانت تقارير صحفية أخرى، أشارت إلى أن برشلونة بصدد التخلص من لاعبيه الفرنسيين الآخرين أنطوان جريزمان وعثمان ديمبلي وصامويل أومتيتي.

يذكر أن برشلونة تعاقد هذا الصيف، مع المدافع الإسباني إريك جارسيا قادمًا من مانشستر سيتي خلال صفقة مجانية.