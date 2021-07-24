معسكر النصر | انضمام الوافد الجديد ومغادرة الشمري

شهد المعسكر الإعدادي لفريق النصر السعودي، والمُقام حاليا في بلغاريا في إطار الاستعداد للموسم الكروي الجديد 2021-2022، انضمام الوافد الجديد الأرجنتيني راميرو موري، إلى تدريبات العالمي أمس الجمعة.

وتعاقد النصر السعودي مع المدافع الأرجنتيني راميرو موري، خلال الميركاتو الصيفي 2021، قادمًا من نادي فاريال الإسباني مقابل 2 مليون يورو، لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم ثالث، والتحق ببعثة العالمي في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول.

وأثبت موري تمتعه بمخزون لياقي جيد، لعدم انقطاعه عن التدريبات طيلة الفترة الماضية، كما رحب المدير الفني للفريق البرازيلي مانو مينيزيس، بجميع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات.

كما وافق المدرب البرازيلي، على عودة الظهير الأيسر منصور الشمري إلى الرياض وذلك لاستكمال برنامجه العلاجي، إثر إصابته بتمزق في عضلة الفخذ الخلفية، وذلك بعد التحدث مع إدارة النادي.

وعاد الشمري إلى الرياض أمس، ويحتاج لثلاثة أسابيع من العلاج والراحة، على ما أعلن ناديه، قبل العودة إلى التدريبات الجماعية، كما تأكد غيابه عن مواجهة ضمك، في 13 أغسطس المقبل، ضمن الجولة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وخصص مينيزيس الجزء الأكبر للجوانب التكتيكية من خلال تسجيل اللاعبين للكرات العرضية ثم التسديد من خارج منطقة الجزاء على حراس المرمى، ووزّع مينيزيس اللاعبين إلى مجموعتين في صالة الحديد، وعمد البرازيلي، أنطونيو كارلوس، المُعدُّ البدني إلى تقوية الأطراف العلوية والسفلية للاعبين.