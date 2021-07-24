القيمة السوقية.. النصر يتصدر والهلال قبل الأخير في الميركاتو الصيفي 2021

نشرت صحيفة الرياضية السعودية تقريرًا عن القيمة السوقية لفرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلال الميركاتو الصيفي 2021، بعدما أبرمت الأندية السعودية أغلب صفقاتها.

وأكدت الصحيفة ارتفاع القيمة السوقية لفريق النصر، خلال الميركاتو الصيفي 2021، بزيادة قدرها 68.7 مليون ريال ووصلت إلى 248.859 مليون ريال، كأعلى الفرق المشاركة قيمة سوقية، بعدما كان قيمته الموسم الماضي تصل لـ180 مليونًا.

وجاء فريق الهلال السعودي، في المرتبة الثانية لأكثر الفرق تراجعًا في القيمة السوقية بـ 167 مليون ريال، بعدما كانت 200 مليون في الموسم الماضي، ليصبح الفارق في قيمة التراجع 33 مليونًا.

وحصد فريق الشباب، المركز الأول في الأكثر تراجعًا بنحو 55 مليون ريال عن الموسم الماضي، والذي كانت تبلغ قيمته السوقية 149 مليون ريال، فيما بلغت القيمة السوقية أمس، 93 مليونًا.

وكانت المفاجأة مع فريق الحزم، الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين، والذي جاء ثانيًا كأعلى ارتفاع في القيمة السوقية، بـ 34 مليون ريال، حيث كانت تبلغ الموسم الماضي 12 مليون ريال وتتجاوز حاليًّا الـ47 مليون ريال.

ووقع فريق اتحاد جده في المركز الخامس كأعلى ارتفاع في القيمة السوقية، بعد النصر والحزم والاتفاق والطائي، ومن بعده الباطن والفيحاء والفيصلي والتعاون والرائد وضمك والفتح ثم الأهلي وأبها والهلال والشباب.