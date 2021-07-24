اليمن تشارك في أولمبياد طوكيو2020

المنامة - ياسر ابراهيم - تشارك الجمهورية اليمنية، في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (طوكيو 2020) التي ستقام فعالياتها خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس 2021م في العاصمة اليابانية طوكيو.



وترأس الوفد الاولمبي اليمني المشارك في أولمبياد طوكيو، سفير اليمن لدى المانيا الاستاذ الدكتور يحيى الشعيبي وذلك بصفته النائب الاول لرئيس اللجنة الاولمبية اليمنية.



وتشارك اليمن بوفد مكون من (12) فرداً يمثلون ألعاب (السباحة، والجودو، والرماية، والعاب القوى)، حسب وكالة سبأ الرسمية.



وكانت قد افتتحت، الجمعة، في العاصمة اليابانية طوكيو، رسمياً النسخة الـ 32 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (طوكيو 2020) بحضور إمبراطور اليابان ناروهيتو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بصفته رئيس الدولة المضيفة للنسخة المقبلة.

