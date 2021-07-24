الامارات | التونسي الجندوبي يضمن أول ميدالية عربية في أولمبياد طوكيو

شكرا لقرائتكم خبر عن التونسي الجندوبي يضمن أول ميدالية عربية في أولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن لاعب التايكواندو التونسي محمّد خليل الجندوبي إحراز ميدالية ذهبية أو فضية في منافسات وزن 58 كلغ لفئة الرجال، بعد تأهله اليوم إلى المباراة النهائية بإقصائه النجم الكوري الجنوبي جون جانغ بطل العالم 2019. وفاز الجندوبي (19 عاماً) في المجموع النهائي 25-19، بعدما انتهت الجولة الأولى بالتعادل 5-5، وحسم التونسي الجولتين الأخيرتين لصالحه 4-3 و16-11 أمام جون (21 عاماً).

وبات الجندوبي على مشارف إحراز أول ميدالية عربية في أولمبياد طوكيو الذي انطلقت منافساته رسمياً مساء الجمعة، بعد عام من التأجيل جراء جائحة كوفيد-19. وكان التونسي الشاب بلغ نصف النهائي بتغلبه في ربع النهائي السبت على الأثيوبي سولومون ديمسي بسبب التفاوت بالنقاط، وبنتيجة نهائية 32-9. وتمكّن من حسم الجولات الثلاث 10-5، 9-4، و13-صفر قبل أن توقف حكمة المباراة المواجهة بسبب الفجوة الكبيرة في النقاط.

وبحسب القانون الدولي للعبة التايكواندو، يمكن للحكم إيقاف المباراة عند وصول الفارق بين اللاعبين إلى 20 نقطة في نهاية الجولة الثانية أو في أي وقت بالجولة الثالثة لتفادي الأذية الجسدية. وكان الجندوبي انتقل إلى ربع النهائي على حساب الروسي المنافس تحت علم محايد ميخائيل أرتامونوف، عندما حسم المواجهة بنتيجة نهائية 25-18، بعد ثلاث جولات انتهت 2-4، 10-3، و13-11. وسبق للجندوبي أن فاز ببرونزية التايكواندو في أولمبياد الشباب الصيفي عام 2018 لوزن 48 كلغ في الأرجنتين، وذهبية الألعاب الإفريقية 2019 في العاصمة المغربية الرباط لوزن 54 كلغ.

وسيلعب الجندوبي في المباراة النهائية في وقت لاحق اليوم، مع الفائز من مواجهة الإيطالي فيتو ديلاكيلا والأرجنتيني لوكاس لاوتارو غوسمان. ولدى السيدات، خرجت المصرية نور عبد السلام أمام التركية رقية يلدريم التي فازت بمجموع نقاط نهائي 21-20 في وزن 49 كلغ، رغم تفوق المصرية في آخر جولتين (4-9، 9-8، و7-4). وفي الوزن عينه، ودّعت المغربية أميمة البوشتي بخسارتها في دور الـ16 أمام الكورية الجنوبية سيم جايونغ 10-19.

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