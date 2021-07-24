اليمن تشارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

تشارك الجمهورية اليمنية، في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (طوكيو 2020) التي ستقام فعالياتها خلال الفترة من من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس 2021م في العاصمة اليابانية طوكيو.

وترأس الوفد الاولمبي اليمني المشارك في اولمبياد طوكيو، سفير اليمن لدى المانيا الاستاذ الدكتور يحيى الشعيبي وذلك بصفته النائب الاول لرئيس اللجنة الاولمبية اليمنية.

وتشارك اليمن في وفد مكون من (12) فرداً يمثلون العاب (السباحة، والجودو، والرماية، والعاب القوى).

وكانت قد افتتحت، امس، في العاصمة اليابانية طوكيو، رسمياً النسخة الـ 32 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (طوكيو 2020) بحضور إمبراطور اليابان ناروهيتو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بصفته رئيس الدولة المضيفة للنسخة المقبلة.