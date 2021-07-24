أولمبياد طوكيو - يد: البحرين تخسر أمام السويد بالوقت القاتل

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طوكيو : خسر منتخب البحرين لكرة اليد أمام نظيره السويدي في الوقت القاتل 32 31 ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في أولمبياد طوكيو السبت.

وأنهى المنتخب البحريني الشوط الأول من المباراة متقدماً 18 16، لكن السويديين تمكنوا من العودة في الشوط الثاني وفرضوا التعادل قبل أقل من ثلاث دقائق على نهاية المباراة.

وفي الدقيقة 60، عبرت تسديدة السويدي ألبين ليغيرغن الحارس البحريني محمّد علي وسكنت الشباك، لتعلن تقدم السكندنافيين.

واستبدل مدرب المنتخب البحريني حارس المرمى بعد هذا الهدف. واستحصل البحرينيون على ضربة جزاء في الثواني الأخيرة، لكن محمّد أحمد فشل في تسجيلها ليضيع على منتخب بلاده تعادلاً ثميناً.

وفي وقت لاحق، تلعب في المجموعة نفسها مصر أمام البرتغال. وتضم المجموعة الثانية أيضاً منتخبي الدنمارك بطلة العالم واليابان المضيفة.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من المجموعتين إلى الدور النهائي.

وتأهلت البحرين بعد فوزها في المباراة النهائية من التصفيات الآسيوية على كوريا الجنوبية 34 29 بعدما أقصت قطر القوية من نصف النهائي، لتخطف المقعد الآسيوي الوحيد في طوكيو إلى جانب منتخب اليابان مستضيفة الألعاب.