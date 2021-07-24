"مفتوحة على نايل سات".. تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر والبرتعال في أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
يفتتح منتخب مصر لكرة اليد أولى مبارياته في أولمبياد طوكيو 2020 بمواجهة البرتغال التي تقام في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً .
وخسر منتخب البحرين لكرة اليد، أمام نظيره السويدي في الجولة الأولى بنتيجة 13-32 لتتصدر الدولة الاسكندفاية المجموعة.
وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن إكسترا" المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات والتي تنقل الأولمبياد مجاناً.
ويمكن استقبال القناة عبر الخطوات التالية:
التردد : 12604
الاستقطاب : افقي
معدل الترميز : 27500
الإرسال: DVB-S2