تعرف على المكافآت التي سيحصل عليها منتخب كرة القدم أو اليد حال فوزه بميدالية أولمبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ حسام زايد:

تبحث البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو عن تحقيق إنجاز جديد يضاف إلي سجلها بعد أن حصد أحفاد الفراعنة 29 ميدالية على مدار 21 نسخة سابقة للأولمبياد.

وتشارك مصر ببعثة هي الأكبر في تاريخها بإولمبياد طوكيو 2020 يصل قوامها الي 134 لاعبا ولاعبة يتنافسون في 24 رياضة.

ويلعب منتخب مصر لكرة القدم في الاولمبياد الحالية بقيادة شوقي غريب مديرا فنيا، في مجموعة تضم إسبانيا والأرجنتين واستراليا.

ونجح منتخب مصر لكرة القدم في التعادل مع إسبانيا بدون أهداف في الجولة الأولى.

لكن ماذا لى فاز منتخب مصر بميدالية أولمبية؟

صرح مصدر بوزارة الشباب والرياضة لمصراوي أنه في حالة حصل فريق كرة القدم على ميدالية أولمبية، يحصل كل لاعب على نسبة 100%، من المكافآت المحددة لأي رياضي يحصل على ميدالية، على النحو التالي:

‎الميدالية الذهبية (مليون جنيه).

‎الميدالية الفضية (750 ألف جنيه).

‎الميدالية البرونزية (500 ألف جنيه).

‎وبجانب المبلغ المالي، سيتم تخصيص راتب شهري لكل لاعب مدى الحياة على النحو التالي:

‎الميدالية الذهبية (3000 جنيه).

‎الميدالية الفضية: (2000 جنيه).

‎الميدالية البرونزية (1500 جنيه).

وأشار المصدر أن الراتب الشهري للاعب الكرة اذا حصل على ميدالية أولمبية يقل 500 جنيه عن الذي مخصص للألعاب الفردية.

وبالإنتقال لمنافسات كرة اليد، وتشارك البعثة المصرية بمنتخب يحمل آمالا كبيرة في خطف ميدالية أولمبية بعد الأداء المذهل في كأس العالم الأخيرة.

ويستعد منتخب اليد لافتتاح مشواره في الأولمبياد بمواجهة البرتغال.

وفي حال نجح فريق كرة اليد في الحصول على ميدالية أولمبية، يحصل كل لاعب على نسبة 75%، من المكافآت المخصصة لأي لاعب يحصل على ميدالية، على النحو التالي:

‎الميدالية الذهبية (75% من مليون جنيه).

‎الميدالية الفضية (75% من 750 ألف جنيه).

‎الميدالية البرونزية (75% من 500 ألف جنيه).

وبجانب هذا المبلغ، يحصل كل لاعب كرة يد حال توج المنتخب بميدالية أولمبية على راتب شهري م الحياة على النحو التالي:

‎الميدالية الذهبية (3000 جنيه).

‎الميدالية الفضية: (2000 جنيه).

‎الميدالية البرونزية (1500 جنيه)