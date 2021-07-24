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كرة يد.. البحرين تخسر في مباراة مثيرة أمام السويد بالأولمبياد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

جاء تألق حارس مرمى منتخب السويد لكرة اليد، ليحرم المنتخب البحريني من تحقيق أولى مفاجآت أولمبياد طوكيو 2020.

وخسر منتخب البحرين لكرة اليد، أمام نظيره السويدي في الجولة الأولى للمجموعة الثانية لمنافسات كرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية مع السويد والبحرين وكذلك الدنمارك والبرتغال واليابان.

ونجح منتخب البحرين في حسم شوط المباراة الأول لصالحه بنتيجة 18-16 أمام السويد.

وقدم منتخب البحرين أداء مبهر لكن الدقائق الأخيرة، نجح منتخب السويد في العودة والتقدم.

وانهى المنتخب السويدي المباراة لصالحه بنتيجة 32-31.

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، حصل منتخب البحرين على رمية جزائية كانت كفيلة بأن يتعادل بها، لكن حارس السويد تصدى لها.

ورفع منتخب السويد رصيده لنقطتين، بينما رصيد البحرين خالي من النقاط.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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