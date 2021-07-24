"بعد أداء كبير".. زياد وعامر يودعان منافسات "سلاح السابر" بالأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

بعد نتائج مميزة في دور الـ32، فشل الثنائي المصري محمد عامر وزياد السيسي في التأهل لربع نهائي منافسات "سلاح السابر" بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وخسر محمد عامر في دور الـ16 أمام المصنف الأول عالمياً أوه سانج يوك بنتيجة 15-9.

وكان محمد عامر قد نجح في الفوز بدور الـ32 أمام وصيف دورة الألعاب الأولمبية "ريو دي جانيرو 2016" الأمريكي داريل هومر بنتيجة (15-11).

وودع أيضاً زياد السيسي المنافسات من دور الـ16 يعدما خسر بصعوبة أمام سـانـدرو بـازادزي بطل جورجيا بنتيجة 15-12.

زياد السيسي كان قد تأهل لدور الـ 16 بعد مواجهة صعبة أمام لاعب اللجنة الأولمبية الروسية فينيامين ريشتينكوفـ، وفاز 15-13.