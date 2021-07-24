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أولمبياد طوكيو- رماية: الصينية كيان يانغ تحرز أول ذهبية في الألعاب

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الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك
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طوكيو : أحرزت الصينية كيان يانغ أوّل ذهبية من أصل 339 في أولمبياد طوكيو الصيفي، بتتويجها السبت في مسابقة بندقية الهواء المضغوط 10 أمتار.

وسجّلت كيان يانغ (21 عاماً) 251.8 نقطة محققة رقماً أولمبياً جديداً، لتخطف الصدارة في الرمق الأخير من الروسية تحت علم محايد أناستازيا غالاشينا (251.1 نقطة)، فيما حلّت السويسرية نينا كريستن ثالثة (230.6).

وكانت غالاشينا في طريقها إلى إحراز الذهبية قبل الرمية الأخيرة، لكنها أهدرت (8.9) لتمهد اللقب أمام خصمتها الصينية الشابة.

وتُعدّ هذه الميدالية ذات رمزية، كونها الأولى في الألعاب المقامة مرة كلّ أربع سنوات.

وافتتح امبراطور اليابان ناروهيتو ألعاب طوكيو الجمعة بعد سنة من تأجيلها بسبب فيروس .

وتقام الألعاب في ظل قيود صحية مشددة من المنظمين خوفاً من تفشي الفيروس.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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