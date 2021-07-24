خسارة مثيرة لنور حسين بالتايكوندو في الأولمبياد.. وفرصة وحيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

بعد مباراة مثيرة واداء قتالي خسرت نور حسين بطلة مصر امام بطلة تركيا بنتيجة 20-21 في منافسات دور ال16 وزن 49 كجم لمنافسات التايكوندو.

وكانت نور حسين قريبة من الفوز بعد التقدم بنتيجة 18-17 لكن خبرة لاعبة تركيا رقية يلديريم مكنتها من قلب النتيجة لصالحها ثم حسم المباراة بفارق نقطة في نهايتها.

وتحتاج بطلة مصر إلى تأهل التركة رقية إلى المباراة النهائية لمنافسات التايكوندو وزن 49 كجم من أجل الدخول لمرحلة الترضية.

بينما في حالة عدم تأهل بطلة تركيا إلى المباراة النهائية يعني ذلك عدم دخول بطلة مصر إلى مرحلة الترضية.