مصر في طوكيو.. عصر ومشرف يخسران أمام الزوجي الكوري بتنس الطاولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

خسر الثنائي المصري عمر عصر ودينا مشرف في دور ال16 من منافسات الزوجي المختلط بلعبة تنس الطاولة في دورة الالعاب الأولمبية.

وخسر الثنائي المصري عصر ومشرف أمام الزوجي الكوري بنتيجة 4-1.

بالرغم من البداية الجيدة والتقدم في المباراة بنتيجة 1-0 بعد الفوز بالشوط الأول بنتيجة 11-9.

لكن الثنائي الكوري نجحا في العودة للمباراة والفوز بأربعة أشواط متتالية جاءت نتائجهم كالتالي : 11-3 و11-5 و11-7 و11-8.

وبذلك يودع الثنائي المصري منافسات المختلط من دور ال16 لأولمبياد طوكيو 2020.