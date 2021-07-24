مصر في طوكيو.. محمد عامر يحقق مفاجأة في الأولمبياد بمنافسات سلاح السيف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

حقق محمد عامر مفاجأة من العيار الثقيل لسلاح السيف بعد الفوز الذي حققه على بطل أمريكا داريل هومر بنتيجة (15-11) في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

التأهل يعتبر تاريخيًا لصالح اللاعب المصري حيث كان متأخرًا في النتيجة (8-3) قبل أن يحول الهزيمة إلى فوز.

ويعتبر اللاعب الأمريكي وصيف أولمبياد ريو دي جانيرو بالنسخة الماضية.

ومن المقرر أن يواجه عامر في دور الـ16 بطل كوريا الجنوبية أوه سانجوك صباح اليوم السبت.

جدير بالذكر أن الثنائي المصري زياد السيسي ومهاب سامر لديهما مباراتين تقامان في التوقيت الحالي.