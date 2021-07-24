الصينية يانج تتوج بالذهبية الأولى في أولمبياد طوكيو بمنافسات الرماية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

توجت اللاعبة الصينية تشيان يانج بأول ذهبية في دورة الألعاب الأوليمبية والتي تقام بطوكيو في منافسات الرماية 10 متر بندقية هواء.

وحققت اللاعبة الصينية (251.8) نقطة، لتتفوق على لاعبة الاتحاد الروسي أناستازيا جالاشينا والتي حصلت على الميدالية الفضية بـ(251.1) نقطة، في المقابل جاءت السويسرية في الترتيب الثالث لتحصل على الميدالية البرونزية بـ(230.6) نقطة.

جدير بالذكر أن لاعبة المنتخب المصري الزهراء شعبان حصلت على المركز 38 من أصل 50 لاعبة برصيد (620) نقطة.