مصر في طوكيو.. خسارة من الصين في الريشة الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

خسر الثنائي المصري أدهم حاتم وضحى هاني، من الثنائي الصيني سي وي زينج ويا كيوند هوان بنتيجة (2-0) في الجولة الأولى من المجموعة الأولى بمنافسات زوجي المختلط للريشة الطائرة بأولمبياد طوكيو.

وجاءت نتيجة الشوط الأول بنتيجة (21 - 5) للصين، في المقابل حقق "التنين" الصيني الفوز في الشوط الثاني بنتيجة (21 - 10).

ويعتبر الثنائي الصيني في التصنيف الأول، إلا أن الفريق المصري لديه الفرصة حيث ستكون المباراة الثانية ضد الثنائي الكوري الجنوبي سيو سيونج وتشاي يو يونج صباح يوم الأحد.

جدير بالذكر أن الثنائي المصري يتواجدان في المجموعة الأولي لأولمبياد طوكيو بجانب منتخبات الصين وهولندا وكوريا الجنوبية.