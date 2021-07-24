الونش: لم نأت لطوكيو للنزهة.. ونلعب على هدف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

قال محمود حمدي "الونش" لاعب منتخب مصر الأوليمبي، إن منتخب بلاده لا يتواجد في دورة الألعاب الأوليمبية والمقامة في طوكيو من أجل النزهة.

وأضاف "الونش" في تصريحات عبر شاشة "بي إن سبورتس الإخبارية" :"على قد ما هو سجن بسبب الاجراءات الاحترازية، لكن الفرحة تبعد أي شيء".

وتابع :"لم نأت لطوكيو من أجل نزهة، لدينا هدف وإن شاء الله نصعد للدور المقبل".

في المقابل، صرح طاهر محمد طاهر لاعب المنتخب الأوليمبي :"للمرة الأولى أخوض تجربة السفر لمدة طويلة، لم أتخيل ذلك، ولو اتجهنا لليابان من مصر بدل المغرب كان سيكون أفضل، لكن قدرنا نعمل استشفاء جيد".

وكان طاهر لعب مع الأهلي نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي شهدت تتويج الفريق الأحمر باللقب الأفريقي العاشر والثاني على التوالي بعد الفوز على فريق كايزر تشيفز بنتيجة (3-0).

المنتخب الأوليمبي المصري افتتح مشواره في الأولمبياد بالتعادل السلبي أمام نظيره الإسباني، ليحصل كل منتخب على نقطة.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره الأرجنتيني، صباح الأحد، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.