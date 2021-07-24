مُحدث | جدول ترتيب مجموعات كرة اليد في اولمبياد طوكيو 2020

تقام على مدار الأسبوع الأخير من شهر يوليو واليوم الأول من أغسطس 2021، جميع مباريات كرة اليد في دور مجموعات اولمبياد طوكيو 2020، في الفترة من 24 يوليو إلى 1 أغسطس، على أن تلعب 6 مباريات دفعة واحدة في اليوم الواحد.

وتنطلق في ساعة مُبكرة من صباح السبت 24 يوليو 2021 المباراة الأولى بين منتخب البرازيل ومنتخب النرويج على الصالة المغطاه في ملعب يويوغي ناسيونال ستاديوم بالعاصمة اليابانية.

وستقام مباراة القمة بين المانيا واسبانيا في تمام الساعة 6:15 صباحًا بتوقيت جرينيتش، 8:15 بتوقيت مصر، 9:15 بتوقيت السعودية في صالة ملعب يويوغي ناسيونال ستاديوم.

ومن حسن حظ محبي كرة اليد المصرية، تحدد موعد المباراة الأولى لمنتخب مصر أمام البرتغال في تمام الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 13:30 بتوقيت السعودية، وهو موعد مناسب للغاية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط بدلاً من الفترة الصباحية.

وستختتم مباريات الجولة الأولى من نهائيات كرة اليد بأولمبياد طوكيو 2020 بين المنتخب الياباني والدنماركي، في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، وستهم نتيجتها المنتخبين المصري والبحريني بما أنهما معًا في نفس المجموعة (الثانية).

وسيلعب منتخب البحرين مباراته الأولى ضد منتخب السويد الصعب قبل ساعات قليلة من مواجهة مصر للبرتغال.

وفي الجولة الثانية من منافسات كرة اليد، يوم الاثنين الموافق 26 يوليو، ستلعب مصر ضد الدنمارك، والبحرين ضد البرتغال.

ويوم الاربعاء 28 يوليو ستلاقي مصر أصحاب الضيافة اليابان، بينما ستواجه البحرين المنتخب الدنماركي، ثم ستلعب مصر ضد السويد، والبحرين ضد اليابان يوم الجمعة 30 يوليو.

وستشهد الجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات مواجهة عربية عربية بين منتخب مصر ومنتخب البحرين فجر يوم الأحد الموافق الأول من أغسطس المقبل.

جدول ترتيب مجموعات كرة اليد في اولمبياد طوكيو

في الجدول المحدث التالي، عدد نقاط كل فريق من فرق المجموعتين الأولى والثانية، بالاضافة إلى عدد الأهداف المسجلة وعدد الأهداف المستقبلة مع حساب فارق الاهداف والذي يُحدد هوية ومراكز الفرق المتأهلة في الجولة الأخيرة إذا ما حدث تعادل في نفس رصيد النقاط.

ترتيب المجموعة الأولى:

1- النرويج: 2 نقاط – له 27 – عليه 24 – الفرق 3

2- اسبانيا: 0 نقاط – له 0 – عليه 0 – الفرق 0

3- فرنسا: 0 نقاط – له 0 – عليه 0 – الفرق 0

4- الارجنتين: 0 نقاط – له 0 – عليه 0 – الفرق 0

5- المانيا: 0 نقاط – له 0 – عليه 0 – الفرق 0

6- البرازيل: 0 نقاط – له 24 – عليه 27 – الفرق -3

ترتيب المجموعة الثانية – مصر والبحرين:

1- اليابان: 0 نقاط – له 0 – عليه 0 – الفرق 0

2- مصر: 0 نقاط – له 0 – عليه 0 – الفرق 0

3- البرتغال: 0 نقاط – له 0 – عليه 0 – الفرق 0

4- الدنمارك: 0 نقاط – له 0 – عليه 0 – الفرق 0

5- السويد: 0 نقاط – له 0 – عليه 0 – الفرق 0

6- البحرين: 0 نقاط – له 0 – عليه 0 – الفرق 0

*ملحوظة: قم بالاحتفاظ بهذا الجدول للتعرف على الترتيب أول بأول بعد كل جولة من جولات دور المجموعات.