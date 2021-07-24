يقدم لكم موقع الخليج 365 موعد مباراة مصر والارجنتين في اولمبياد طوكيو 2020 والقنوات الناقلة، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالمجموعة الثالثة.

يحين موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي ونظيره الارجنتيني يوم الاحد الموافق 25 يوليو 2021، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 9:30 بتوقيت مصر، 10:30 بتوقيت السعودية، 7:30 بتوقيت جرينتش.

وتنقل مباراة مصر والارجنتين في اولمبياد طوكيو 2020 حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وسوف تقام المباراة على ملعب سابورو دوم.

استطاع منتخب مصر ان يقتنص نقطة ثمينة في بداية مشواره ببطولة اولمبياد طوكيو 2020، بالتعادل مع المنتخب الاسباني بنتيجة (0-0)، في المباراة التي أقيمت على ملعب سابورو دوم بمدينة سابورو في اليابان يوم الخميس الماضي.

وصمد دفاع الفراعنة والحارس محمد الشناوي أمام تهديدات الماتدور على مدار المباراة؛ ليعجز المنتخب الإسباني عن فك شفرة منتخب مصر وهز الشباك، ليخرج الأخير بنقطة ثمينة تساعده في تخطي دور المجموعات.

في المقابل تعرض منتخب الارجنتين لهزيمة قاسية امام منتخب استراليا بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهم يوم الخميس الماضي على ملعب قبة سابورو في اليابان.

ويقع منتخب مصر جنبًا إلى جنب منتخبات “إسبانيا والأرجنتين وأستراليا” وهي فرق متميزة وقوية للغاية في هذه المرحلة السنية.