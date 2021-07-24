جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 24 يوليو في اولمبياد طوكيو 2020 والقنوات الناقلة

تنطلق في ساعة مُبكرة من صباح اليوم السبت 24 يوليو 2021، مباريات نهائيات كرة اليد وكرة الطائرة للرجال في اولمبياد طوكيو 2020 بلقاء يجمع منتخب البرازيل لليد بنظيره النرويجي على الصالة المغطاه في ملعب يويوغي ناسيونال ستاديوم بالعاصمة اليابانية، ولقاء يجمع منتخب ايطاليا للطائرة بنظيره الكندي.

صالة يويوغي ناسيونال، التي تقام عليها مباريات كرة اليد والسلة والطائرة تتسع لنحو 13 ألف متفرج، إلا أنها لن تستقبل الجمهور بسبب جائحة فيروس كورونا المتفشي بشكل كبير في دولة اليابان.

وتنطلق أولى مباريات اليوم السبت في منافسات كرة اليد بين البرازيل والنرويج في تمام الساعة 12:15 صباحًا بتوقيت جرينيتش، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم فرنسا والأرجنتين وألمانيا وإسبانيا.

وستقام مباراة القمة بين المانيا واسبانيا في تمام الساعة 6:15 صباحًا بتوقيت جرينيتش، 8:15 بتوقيت مصر، 9:15 بتوقيت السعودية في صالة ملعب يويوغي ناسيونال ستاديوم.

متى موعد مباراة مصر والبرتغال في كرة اليد؟

من حسن حظ محبي كرة اليد المصرية، تحدد موعد المباراة الأولى لمنتخب مصر أمام البرتغال في تمام الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 13:30 بتوقيت السعودية، وهو موعد مناسب للغاية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط بدلاً من الفترة الصباحية.

وستختتم مباريات اليوم السبت 24 يوليو في الجولة الأولى من نهائيات كرة اليد بأولمبياد طوكيو 2020 بين المنتخب الياباني والدنماركي، في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، وتهم نتيجتها المنتخبين المصري والبحريني بما أنهما معًا في نفس المجموعة (الثانية).

متى موعد مباراة تونس والبرازيل في كرة الطائرة؟

ستبدأ منافسات كرة الطائرة بأولمبياد طوكيو 2020 اليوم السبت، ولا يشارك من الوطن العربي سوى منتخب تونس ضمن 12 منتخبًا فقط تم تقسيمهم على مجموعتين A وB.

ويتواجد المنتخب التونسي لكرة الطائرة للرجال في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والبرازيل والارجنتين وفرنسا.

وسيكون افتتاح مباريات تونس ضد البرازيل اليوم السبت في تمام الساعة 2:05 صباحًا بتوقيت جرينيتش، على ملعب أرياكي آرينا، وستنقل على قناة بي إن سبورتس 4.

جميع مواعيد مباريات اليوم السبت 24 يوليو في اولمبياد طوكيو 2020

البرازيل والنرويج (كرة يد) | الساعة 12:15 بتوقيت جرينيتش، 2:15 صباحًا بتوقيت مصر، 3:15 فجرًا بتوقيت السعودية – تنقل على قناة بي إن سبورتس 7

فرنسا والارجنتين (كرة يد) | الساعة 2:00 بتوقيت جرينيتش، 4:00 فجرًا بتوقيت مصر، 5:00 صباحًا بتوقيت السعودية – تنقل على قناة بي إن سبورتس بريميم 2

المانيا واسبانيا (كرة يد) | الساعة 6:15 بتوقيت جرينيتش، 8:15 صباحًا بتوقيت مصر، 9:15 صباحًا بتوقيت السعودية – تنقل على قناة بي إن سبورتس بريميم 2

السويد والبحرين (كرة يد) | الساعة 6:15 صباحًا بتوقيت جرينيتش، 8:15 صباحًا بتوقيت مصر، 9:15 صباحًا بتوقيت السعودية – تنقل على قناة بي إن سبورتس 4

مصر والبرتغال (كرة يد) | الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت جرينيتش، 12:30 بتوقيت القاهرة، 13:30 بتوقيت السعودية – تنقل على قناة بي إن سبورتس 4

الدنمارك واليابان (كرة يد) | الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة – تنقل على قناة بي إن سبورتس 4.

ايطاليا وكندا (كرة طائرة) | الساعة 12:15 بتوقيت جرينيتش، تنقل على قناة بي إن سبورتس 2

تونس والبرازيل (كرة طائرة) | الساعة 02:05 بتوقيت جرينيتش، تنقل على قناة بي إن سبورتس 4

الارجنتين وروسيا (كرة طائرة) | الساعة 5:20 بتوقيت جرينيتش، تنقل على قناة بي إن سبورتس 1

اليابان وفنزويلا (كرة طائرة) | الساعة 8:25 بتوقيت جرينيتش، تنقل على قناة بي إن سبورتس 1

ايران وبولندا (كرة طائرة) | الساعة 11:40 بتوقيت جرينيتش ، القناة لم تحدد بعد

الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا (كرة طائرة) | الساعة 12:45 بتوقيت جرينيتش، تنقل على قناة بي إن سبورتس بريميم 3.