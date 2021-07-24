جدول ترتيب البطولة الجزائرية المحترفة قبل جولة الختام..بلوزداد يخطف سطيف!

تعرف على جدول ترتيب البطولة الجزائرية المحترفة بعد نتائج مباريات اليوم الجمعة 23 يوليو 2021 في إطارة منافسات الجولة 33 (قبل الأخيرة)، ولعل أبرزها فوز شباب بلوزداد وسقوط منافسه وفاق سطيف.

انفرد شباب بلوزداد حامل اللقب بصدارة الدوري الجزائري بعد فوزه المتأخر على ضيفه نجم شباب مقرة بهدف دون رد، سجله شمس الدين نساخ في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، بعدما كان النجم أمير سعيود قد أهدر ضربة جزاء قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

ورفع شباب بلوزداد رصيده إلى 63 نقطة متقدما بنقطتين عن وفاق سطيف المتصدر السابق الذي تعرض للهزيمة أمام مضيفه جمعية أمل عين مليلة في وقت لاحق اليوم، ليتجمد بذلك رصيد نسور الهضاب عند 61 نقطة في المركز الثاني.

وواصل وفاق سطيف نزيف النقاط في البطولة الجزائرية المحترفة بعد خسارته أمام مضيفه جمعية عين مليلة بنتيجة 1-2 في المبارة التي جمعتهم على ملعب خليفي التهامي بأم البواقي.

ولم يعرف سطيف طعم الانتصار في آخر 4 مباريات خاضها في الدوري الجزائري، حيث خسر أمام أولمبي المدية، وتعادل مع شباب بلوزداد، وخسر أمام مولودية وهران، قبل أن يتعادل في الجولة الماضية مع شبيبة الساورة.

ولصالح نفس الجولة، أهداف شبيبة الساورة فرصة مشاركة وفاق سطيف على مركز الوصافة عقب تعادله على ملعبه أمام فريق أولمبي الشلف بنتيجة 2-2، رافعاً رصيده الى 59 نقطة في المركز الثالث.

وفي مباراة آخري، قلب اتحاد الجزائر تأخره بهدف إلى فوز 1/2 على ضيفه اتحاد بسكرة، رافعاً رصيده إلى 56 نقطة لينفرد بالمركز الرابع، ولديه مباراة مؤجلة من المرحلة 26 سيلعبها أمام ضيفه شبيبة القبائل في السادس من أغسطس المقبل.

ومن المقرر ان تقام الجولة 34 (الأخيرة) من منافسات البطولة الجزائرية المحترفة (الدوري الجزائري) يوم 27 يوليو 2021، وسوف تنطلق عشرة مباريات بنفس التوقيت في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.

جدول ترتيب البطولة الجزائرية المحترفة قبل جولة الختام

1- شباب بلوزداد (63 نقطة) لعب 32 مباراة

2- وفاق سطيف (61 نقطة) لعب 33 مباراة

3- شبيبة الساورة (59 نقطة) لعب 33 مباراة

4- اتحاد الجزائر (56 نقطة) لعب 32 مباراة

5- مولودية وهران (54 نقطة) لعب 33 مباراة

6- مولودية الجزائر (53 نقطة) لعب 33 مباراة

7- شبيبة القبائل (49 نقطة) لعب 29 مباراة

8- شباب قسنطينة (48 نقطة) لعب 33 مباراة

9- أولمبي المدية (48 نقطة) لعب 33 مباراة

10- بارادو (47 نقطة) لعب 33 مباراة

11- سريع غليزان (41 نقطة) لعب 33 مباراة

12- اتحاد بسكرة (40 نقطة) لعب 33 مباراة

13- جمعية عين مليلة (40 نقطة) لعب 33 مباراة

14- نجم مقرة (37 نقطة) لعب 33 مباراة

15- أولمبي الشلف (37 نقطة) لعب 33 مباراة

16- نصر حسين داي (36 نقطة) لعب 33 مباراة

17- وداد تلمسان (36 نقطة) لعب 32 مباراة

18- اتحاد بلعباس (30 نقطة) لعب 33 مباراة

19- شباب أهلي برج بوعريريج (21 نقطة) لعب 33 مباراة

20- شبيبة سكيكدة (17 نقطة) لعب 32 مباراة